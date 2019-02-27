وزيرة الصحة: 22 قتيلًا و40 مصابًا فى حادث "محطة مصر"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم نقل 20 جثمانًا و40 مصابًا، فى حادث القطار بعد اصطدامه بصدادة الرصيف بمحطة مصر، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء.



وأوضحت فى تصريحات صحفية، أنه تم إخلاء مكان الحادث من جميع الإصابات والوفيات، لافتة إلى أن حالات الإصابات ما بين كسور وحروق شديدة بينهم حالات خطيرة.



وأكدت وزيرة الصحة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات لسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

