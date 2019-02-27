النيابة تأمر بسحب عينات DNA من ضحايا حادث قطار محطة مصر

أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار حسن عادل، بسحب عينات "DNA" للمتوفين في حادث قطار محطة مصر.



كان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بفتح تحقيقات موسعة في الحادث، وتم تشكيل فريق من محققي النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق في الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المتوفين تفحمها بالكامل واختفاء ملامحها.



كان حريق نشب في القطار القادم من الإسكندرية، إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا.



وانتقل فريق من المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الأولية لحادث القطار بمحطة السكة الحديد برمسيس، وأشارت معلومات أولية إلى أن الحادث ناتج عن دخول جرار قطار رصيف بسرعة كبيرة أدى إلى احتراقه.



وأعلنت هيئة السكة الحديد أن الحريق نتج عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢، واصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.