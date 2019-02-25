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الإثنين 25/فبراير/2019 - 09:05 م

فيتنام: طائرة ترامب تصل هانوي ليل الثلاثاء استعدادًا للقاء كيم

فيتنام: طائرة ترامب
أ ش أ
dostor.org/2531961

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إير فورس وان" ستصل مطار "نوي باي" الدولي في هانوي خلال ليل غد الثلاثاء، استعدادًا لقمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يومي الأربعاء والخميس.
وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي لا هواي ترونج - خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي الدولي "رغم أن زيارة ترامب لفيتنام ليست رسمية، فإنه سيلتقي قادة فيتنام لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الهامة".
وأوضح ترونج أنه من المخطط أن يلتقي ترامب نظيره الفيتنامي نجواين فو ترونج ورئيس الوزراء نجواين شوان فوك، الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم في زيارة إلى لاوس وكمبوديا حتى غدا الثلاثاء.
وأكد ترونج على الاستعداد الكامل لفيتنام لاستضافة قمة ترامب وكيم ذات الأهمية البالغة وتجذب اهتمامًا كبيرًا من الناس والمجتمع الدولي، معتبرًا أن اختيار هانوي للاستضافة كان بسبب موقفها المتحسن على الساحة الدولية وعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وأشار ترونج إلى أن فيتنام تسعى للترويج لسياساتها الخارجية الداعية للسلام وكونها عضوًا نشاطًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي، مضيفًا أن هانوي تأمل أيضًا أن تساهم في عملية محادثات السلام.
وأضاف الوزير الفيتنامي أن هانوي تسعى أيضًا إلى تعزيز دور اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العالم، وتقديم إنجازاته بعد أكثر من 30 عامًا من الإصلاحات ومع احتفال هانوي بالسنوية العشرين لإطلاق منظمة "يونسكو" على العاصمة الفيتنامية "مدينة السلام".

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