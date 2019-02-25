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اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 09:03 م

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفعل تأجيل رسوم جمركية أمريكية

أسهم أوروبا تغلق
dostor.org/2531956

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر بدعم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وقادت موجة الصعود أسهم قطاع السيارات، الأكثر تأثرا بالحرب التجارية العالمية. وقفز مؤشر القطاع 2.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة، بينما زاد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.4 بالمئة.

وسجل المؤشر ميب الإيطالي أداء يفوق السوق بارتفاع بلغ 0.9 بالمئة، في الوقت الذي قفزت فيه السندات الحكومية بعد أن أكدت فيتش التصنيف الائتماني لإيطاليا عند ‭‭‭BBB‬‬‬.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيؤجل موعدا نهائيا يحل في الأول من مارس آذار لزيادة الرسوم الجمركية بعد محادثات تجارية "بناءة" وإنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وتصدرت أسهم شركات هيلا وفوريسيا وفاليو المتخصصة في صناعة مكونات السيارات قائمة الأسهم الأفضل أداء، حيث ارتفعت بما يتراوح بين 3.2 بالمئة و4.3 بالمئة.

وقادت نتائج أعمال جاءت دون التوقعات بعض أكبر الانخفاضات في الأسهم. فقد هبط سهم بنك أيرلندا 3.1 بالمئة بعدما خفض البنك توقعاته لعام 2019 وأعلن عن انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفعت أسهم إيه. إم. إس لصناعة الرقائق 5.2 بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس بعد أن أعلنت عن مكون جديد لتطبيقات الاستشعار ثلاثي الأبعاد للهواتف المحمولة.

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