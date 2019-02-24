بث مباشر أهم مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقدم الدستور سبورت بث مباشر رابط سريع شغال بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم لايف مجانا، خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 24-2-2019 والتي ستقام في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم.





وتعد نتيجة مباراة ليفربول والمان يونايتد، غدا الأحد، مهمة جدا لـ"السيتيزنز"، لأن فوز الشياطين الحمر على "الريدز" سيمنح صدارة البريميرليغ لمان سيتي بفارق الأهداف، ويعيد التنافس بقوة بين الفريقين.

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه سيكون من الصعب على ناديه مشاهدة مباراة ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد، غدا الأحد خلال الجولة 27 من بطولة الدروي الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديلا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "خلال هذه المباراة سنكون في الملعب نستعد لمواجهة تشلسي، نرتدي ملابسنا الداخلية والجوارب والقمصان، لذلك لن يكون هناك وقت لمشاهدة تلك المباراة القمة".



