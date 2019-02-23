مباراة برشلونة واشبيلية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ستكون قمة مرتقبة بكل المقاييس، كون البرسا متصدر الليغا لا ينوي التفريط بفارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين أن إشبيلية يستهدف الفوز الحتمي بهدف تأمين مركزه الرابع من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس الذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة. كما سيسعى النادي الأندلسي للثأر من نظيره الكتالوني الذي أزاحه من الكأس بهزيمة قاسية.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم





وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أشبيلية على قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثلlaliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD الفضائية.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم





ويحتل حالياً نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم