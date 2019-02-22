للحصول على رموش أكثر كثافة وجاذبية.. اتبعِين هذه الخطوات

كثافة الرموش وتطويلها من الأمور التي تهتم بها السيدات، وتحاولن جاهدة العمل عليها خلال فترة قصيرة.



وتقدم "الدستور" مجموعة نصائح التي ستساعد في الحصول على رموش أكثر كثافة خلال فترة ثلاثة أيام.



1- الحرص على إزالة اثار المكياج جيدًا عن الرموش بمزيل المكياج المناسب لمنطقة العينين.



2- الالتزام بتنظيف منطقة حول العين بشكل يومي للتخلص من الشوائب، خاصة القشرة التي تتكدس تحت الرموش وفوقها وتسبب تساقطها.



3- تفادي استخدام الرموش الصناعية والامتناع عن وضع المكياج.



4- تدليك الجفون جيدًا بشكل يومي للمساعدة على تدفق الدم إلى بصيلات الرموش ويجعلها أكثر كثافة.



5- التركيزعلى نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على الفواكه والخضروات التي تؤمن للجسم نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية.



6- استخدام فرشاة الماسكارا ودهن القليل من زيت الخروع على الرموش مرتين يوميًا وستبدو أكثر كثافة، طولًا وجاذبية بعد ثلاثة أيام.

