استعدادات بجامعة كفر الشيخ لاستقبال أسبوع شباب الجامعات الـ 12

قال الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال تجهيز دار الضيافة في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر، والذي تستضيفه الجامعة، في شهر فبراير القادم.



وأكد "القمري"، أن مساحة دار الضيافة حوالي 570 متر مربع، بارتفاع 6 طوابق، مقسمة إلى 81 غرفة، منهم 4 غرف مخصصة لكبار الشخصيات الهامة "VIP"، ويوجد بالدور الأرضى مطعم، وكافيتيريا، ومطبخ، ومغسلة، وغرفة الأمن، والحسابات، والخزينة، والاستقبال بالمدخل، وقاعة متعددة الأغراض، وتقدر قيمة المشروع بـ24 مليون جنيه، لافتًا أن أعمال التجهيزات وصلت إلى 95%.



وأشار "القمرى"، إلى أن إنشاء دار الضيافة يأتى فى إطار اهتمام جامعة كفر الشيخ بتوفير أماكن إقامة لأعضاء هيئة التدريس المغتربين، بالإضافة إلى استقبال رؤساء الجامعات المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات.

