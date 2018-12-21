أديب يعلق على "هوت شورت رانيا يوسف".. والفنانة: "بدون بطانة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على فستان الفنانة رانيا يوسف خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست، والذي أثار جدل كبير للمرة الثانية بعد أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقال ساخرًا: "إنتي مبتتعلميش".



وقالت رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على شاشة قناة "mbc": "الفستان مفيهوش حاجة وداليا البحيري لابسة نفس الفستان، والبطانة شورت"، مشيرة إلى أن الفستان نفس ماركة الفستان الأول والذي أثار ضجة واسعة أيضًا، مؤكدة أنه من المفترض أن الفنانات تواكب موضة العصر مثل ما يحدث بالبلاد الأوروبية.