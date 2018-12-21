يلا شوت حصري | كورة ستار | مباريات اليوم بث مباشر ليفربول ضد ولفرهامبتون | كورة لايف اون لاين | يلا شوت الجديد | يوتيوب | بدون تقطيع

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تشكيل فريق ليفربول

التشكيل | 4-3-3

مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث أن ولفرهامبتون يقدم مستويات رائعة أمام الفرق الكبري في الدوري الإنجليزي هذا العام، وكان ليفربول كان تمكن من تصدر ترتيب الجدول الإنجليزي قبل أسبوعين بفوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، مستغلًا خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 0-2، أتبعها بفوز ثمين على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله الدولي المصري محمد صلاح، ليضمن بلوغه الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون

- أليسون

- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين - كلاين

- نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - فابيانو

- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ليفربول - وولفرهامبتون: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

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