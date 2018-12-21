وفد كويتى يزور عددًا من المشروعات القومية بقناة السويس والعاصمة الإدارية

استقبل مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المشروعات القومية بمناطق قناة السويس، الإسماعيلية، جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا إعلاميًا كويتيًا برئاسة عدنان الراشد، رئيس جمعية الصحفيين.



وأفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، اليوم الجمعة، أن المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الوزيرة سحر نصر، التقى الوفد الكويتى، مستعرضًا الخدمات التي يقدمها المركز.



وأكد "عبدالوهاب" أن المركز تم تأسيسه على أحدث النظم العالمية، للتسهيل على المستثمرين، فى إصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات، حيث يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، ما ساهم في تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، في خطوتين: تقديم المستندات، وتوقيع محضر توثيق عقد الشركة واستلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية.



واستمع الوفد الكويتى، إلى شرح حول خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة، وتضم قائمة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلًا.



ويحتوي موقع الخريطة أيضًا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من جميع القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشاؤها، بحسب البيان.



‏‎وأطلع الوفد الكويتى على الإنجازات التى تشهدها منطقة قناة السويس لا سيما فى مجال مشروعات البنية التحتية، بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة فى رفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة لرفع قدرتها على استقبال أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس وسلسلة الكبارى العائمة على ضفافها بما يصب لصالح خدمة مشروعات التنمية فى المنطقة ويسهم فى تحويلها إلى مركز لوجستى وصناعى عالمي.



‏‎وقام الوفد الكويتى بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، ثم تفقد موقع الأنفاق أسفل قناة السويس، وعددًا من المزارع السمكية وميناء شرق بورسعيد.



‎وأكد أعضاء الوفد أن مصر تشهد طفرة اقتصادية كبيرة، مشيرين إلى دعمهم الكامل لها والقيادة السياسية لاستكمال مرحلة البناء والتعمير.



وشدد الوفد على أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية فى العديد من المجالات التنموية التى تنفذها الكويت.



‏‎وقال الراشد: "المارد المصرى أبهر العالم فى تحدٍ كبير، يستكمل فيها البناء بروح عصرية غير مسبوقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أنعش الروح المصرية بمختلف قطاعات الدولة سواء الحكومية أو بالقطاع الخاص".



وأضاف: "ما يحدث فى مصر الآن، عمل مدروس غير مسبوق فى تاريخ المصرى الحديث"، مؤكدًا أن "الرئيس السيسى يعرف معدن الرجال".



وشاهد الوفد على أرض الواقع خطوات إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع التنمية بمنطقة القناة، ولا سيما بمنطقة جبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.



