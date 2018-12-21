القاهرة : الجمعة 21 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
اقتصاد
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:06 ص

وفد كويتى يزور عددًا من المشروعات القومية بقناة السويس والعاصمة الإدارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل
dostor.org/2443795

استقبل مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المشروعات القومية بمناطق قناة السويس، الإسماعيلية، جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا إعلاميًا كويتيًا برئاسة عدنان الراشد، رئيس جمعية الصحفيين.

وأفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، اليوم الجمعة، أن المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الوزيرة سحر نصر، التقى الوفد الكويتى، مستعرضًا الخدمات التي يقدمها المركز.

وأكد "عبدالوهاب" أن المركز تم تأسيسه على أحدث النظم العالمية، للتسهيل على المستثمرين، فى إصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات، حيث يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، ما ساهم في تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، في خطوتين: تقديم المستندات، وتوقيع محضر توثيق عقد الشركة واستلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

واستمع الوفد الكويتى، إلى شرح حول خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة، وتضم قائمة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلًا.

ويحتوي موقع الخريطة أيضًا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من جميع القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشاؤها، بحسب البيان.

‏‎وأطلع الوفد الكويتى على الإنجازات التى تشهدها منطقة قناة السويس لا سيما فى مجال مشروعات البنية التحتية، بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة فى رفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة لرفع قدرتها على استقبال أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس وسلسلة الكبارى العائمة على ضفافها بما يصب لصالح خدمة مشروعات التنمية فى المنطقة ويسهم فى تحويلها إلى مركز لوجستى وصناعى عالمي.

‏‎وقام الوفد الكويتى بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، ثم تفقد موقع الأنفاق أسفل قناة السويس، وعددًا من المزارع السمكية وميناء شرق بورسعيد.

‎وأكد أعضاء الوفد أن مصر تشهد طفرة اقتصادية كبيرة، مشيرين إلى دعمهم الكامل لها والقيادة السياسية لاستكمال مرحلة البناء والتعمير.

وشدد الوفد على أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية فى العديد من المجالات التنموية التى تنفذها الكويت.

‏‎وقال الراشد: "المارد المصرى أبهر العالم فى تحدٍ كبير، يستكمل فيها البناء بروح عصرية غير مسبوقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أنعش الروح المصرية بمختلف قطاعات الدولة سواء الحكومية أو بالقطاع الخاص".

وأضاف: "ما يحدث فى مصر الآن، عمل مدروس غير مسبوق فى تاريخ المصرى الحديث"، مؤكدًا أن "الرئيس السيسى يعرف معدن الرجال".

وشاهد الوفد على أرض الواقع خطوات إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع التنمية بمنطقة القناة، ولا سيما بمنطقة جبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الشركات الأمريكية: نعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

وزير البترول يستعرض المشروعات الاستثمارية فى مصر بمؤتمر اليونان

قناة السويس تستقبل وفدا من لجنة الدفاع القومي بالبرلمان الفرنسي

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

ترامب يعتزم سحب 7 آلاف جندى من أفغانستان

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

الصين تبحث عن "الروح" البشرية.. بتقنية جديدة

ads
الأكثر قراءة

الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

عبدالحفيظ يحقق فى أنباء تمرد «الجوكر»

ألبومات الصور

الأسلاك الكهربائية العارية تسبب ذعرًا في الشارع السكندري

شجرة "بنت القنصل" تُزين فنادق أسوان احتفالا بالكريسماس

حملة "100 مليون صحة" تواصل عملها داخل نادي قضاة بني سويف

إزالة إشغالات وضبط مخالفات مرورية في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ6 أشهر

"بوتين" يستعد للزواج مرة أخرى

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

عبدالحفيظ يحقق فى أنباء تمرد «الجوكر»

كشكول

بالفيديو .. وزير التعليم يروي قصة «مصري ياباني»

«حجازي»: وضع «منارة الشرق» تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

شوقي يصدر قرارًا بإيقاف مدير عام إدارة المرج التعليمية ووكيلها ومدير التعليم الخاص عن العمل

أزهرية تحصد جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية

لجنة لفحص مدرسة «المنار» عقب انهيار جزء من سقف أحد فصولها

الأمصار

تدخل سافر.. تغريدة للسفارة الأمريكية تثير حفيظة السعوديين

بعد قرار المركزي الأمريكي.. انخفاض كبير في أسعار النفط

لا يكترث لحلفاء بلاده.. رسالة ماتيس لترامب تُربك سياسات الرئيس

الاتحاد الأوروبي يحظر استعمال الأكواب البلاستيكية عام 2021

حزب نداء تونس يرحب بدعوة الأسد لحضور القمة العربية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أوروبا تقرر حظر البلاستيك الذى يستخدم مرة واحدة

دراسة تكشف خطورة جديدة لمرض السكر

النزاع "المغربى - الجزائرى" حول "الكسكسى" يطل من جديد

الصحة

التأثيرات الإيجابية والسلبية للشاي الأخضر على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎