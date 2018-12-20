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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:58 م

في ذكراهم الأولى.. نقل رفات 8 شهداء إلى كنيسة حلوان

في ذكراهم الأولى..
تريزة شنودة _ماريان رسمي
dostor.org/2443603

قررت إيبارشية حلوان نقل رفات شهدائها الـ ٨ من المدافن التي أودعوا فيها بمدينة ١٥ مايو، إلى مزارين أعدا لهم، الأول بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بحلوان، والثاني بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بأطلس، وذلك بعد غدٍ السبت.

وسيقام احتفال لاستقبال الشهداء بكل من الكنيستين يحضره نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.

وينتمي ٦ من الشهداء لكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بينما ينتمي شهيدان لكنيسة الأنبا أنطونيوس.

وكان الشهداء الثمانية قد قتلوا برصاص إرهابي، ستة منهم أمام كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان يوم الجمعة ٢٩ ديسمبر من العام الماضي، وسقط الاثنان الآخران برصاص الإرهابي ذاته أمام محل للأجهزة المنزلية يملكانه، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

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