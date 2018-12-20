تعرف على أكثر الدراسات الطبية غرابة في عام 2018

يعد عام 2018 من أكثر الأعوام التي صدرت بها دراسات طبية من قبل العلماء والباحثون بمختلف الجامعات والمجمعات البحثية على مستوى العالم.



- الزواج من امرأة بدينة



أجرى باحثون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك استفتاء على مئات من الرجال المتزوجين، تضمن العديد من الأسئلة حول مدى سعادتهم الزوجية، وأعمار زوجاتهم وأحجامهن.



وأثبتت نتائج الدراسة، التي نشها موقع الـ "daily mail"، بأن الرجال المتزوجين من نساء بدينات هم الأكثر سعادة في حياتهم عن غيرهم من الأزواج بمقدار 10 أضعاف.



- تربية الدواجن



كشفت دراسة أن تربية الدواجن من الأشياء المفيدة نفسيًا لراحة كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "مترو" البريطاني.



وتوصلت إحدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا إلى علاج غير تقليدي للمشاكل النفسية التي يواجهها كبار السن، من خلال إعطاء مجموعة من "الكتاكيت" لهم بهدف الاعتناء بها وتربيتها.



وأكد المراقبون بدور الرعاية، أن الصحة النفسية لكبار السن، تحسنت بشكل كبير، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالوحدة.



وأشار القائمون على الدراسة، إلى أن تربية الدواجن ساعدت بشكل كبير في إضافة المرح، بالإضافة إلى القضاء علي الاكتئاب، والذي يعد المرض الأول لكبار السن.



- مقاعد المرحاض أنظف من الهواتف



كشفت دراسة مثيرة للجدل، أن مقاعد المرحاض أكثر نظافة من الهواتف المحمولة، وأخذت "Initial Washroom Hygiene" عينات للدراسة من الهواتف الذكية، ووجدت أن الهاتف أقذر بنحو 7 مرات من مقاعد المرحاض.



واكتشف الباحثون أن الهواتف المحمية بغلاف جلدي، تحوي معظم أنواع البكتيريا، كما أن الغطاءات البلاستيكية التي يسهل تنظيفها، تحتوي على أكثر من 6 أضعاف الجراثيم الموجودة على مقعد المرحاض.



- "الثوم" يؤدي إلى الوفاة



أثبتت نتائج دراسة أجراها البروفيسور الأمريكي، روبرت بيك، في نهاية القرن الماضي، أن الثوم يؤثر سلبًا في خلايا الدماغ ويخفض إلى الثلث رد فعل الشخص، لأن الثوم يحتوي على أيون السلفانيل-هيدروكسيل، الذي يمكن اعتبار تأثيره في خلايا دماغ الثدييات بأنه سام، ولهذا السبب ينصح الخبراء كبار السن بعدم الإفراط في تناول الثوم، لأنه قد يؤدي إلى الخرف.



وفي موسم أمراض البرد والإنفلونزا، يلجأ كثيرون إلى الثوم، لأنه يكافح الفيروسات، ويفرط البعض في تناوله، ما يمكن أن يؤدي إلى قرحة المعدة، لأنه كما يقتل الفيروسات، يسبب تلف الغشاء المخاطي للمعدة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".



اكتشفت خاصية الثوم المضادة لتكون الصفائح الدموية قبل فترة قريبة نسبيًا، لكن الطب الشعبي كان يعرفها منذ زمن بعيد، وصحيح أن الثوم يرقرق الدم ويمنع تكون الجلطات، كما أن وجود أمراض مثل قرحة المعدة قد تجعل تناوله مميتًا للمصابين بها، لأنه يسبب نزيفًا دمويًا داخليًا، وأحيانًا قد يؤدي إلى الوفاة.



- مستحضرات التجميل خطر



كشفت دراسة، نشرها موقع "مترو" البريطاني، عن أن بعض مستحضرات التجميل تشكل خطرًا على السيدات بشكل كبير.



ووفقًا لموقع "دكتور أوز" الطبي، أكد عدد من الباحثين من جامعة "ملبورن" الأسترالية، أن مستحضرات التجميل وخصوصًا "المعطرات" سبب لكثير من الأمراض الصداع النصفي.



وأشار الباحثون، إلى أن "المعطر" بشكل مفرط، يتسبب أيضًا في صعوبات في التنفس، بالإضافة إلى مشاكل بالجلد، خاصة بفصل الشتاء.



- عصير البرتقال يحمى الرجال



كشفت دراسة أن تناول عصير البرتقال في فصل الشتاء، بالنسبة للرجال يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50 %.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصلت دراسة إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال كل يوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.



وتتبع الباحثون ما يقرب من 28 ألف شخص لسنتين، لبحث كيفية تأثير استهلاكهم من الفاكهة والخضر على قوتهم الدماغية.



ووجد الباحثون أن الرجال الذين شربوا كوبًا صغيرًا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47٪ لصعوبة في التذكر أو اتباع الإرشادات أو التنقل في مناطق مألوفة.



-أدوية "الكحة" وهم



كشفت دراسة جديدة أجريت من قبل بعض الأطباء البريطانيين أن أدوية "الكحة" ليست لها أي فائدة، وما هي إلا إهدار للمال.



ووفقًا لموقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أجمع أطباء منظمة الصحة البريطانية أنه لا جدوى من الأدوية المستخدمة لعلاج الكحة.



وأوضح الأطباء أن العلاجات التقليدية بالليمون أوالعسل تؤدي لنتائج أفضل من استخدام الأدوية الكيماوية.



وذكر الباحثون أن أدوية "الكحة" تسجل أعلى المبيعات في سوق تجارة الأدوية، حيث سجلت العديد من مليارات الدولارات.



- النساء أكثر "كآبة" من الرجال



أظهرت دراسة، نشرها موقع "psychology today"، أن النساء تعاني من الاكتئاب أكثر من الرجال.



ووفقًا للموقع تتفاوت درجات الاكتئاب عند النساء، فمنهن ما لا يتعدى بعض المعاناة ومنهن ما يتطور حتي يصل إلى الانتحار.



وأوضح الباحثون الأسباب التي تتسبب في إصابة النساء بالاكتئاب، حيث يأتي دور الوراثة في المرتبة الأولى، حيث إن المرأة لديها استعداد وراثي أقوى للاكتئاب مقارنة بالرجل.



وتتعرض النساء في سن اليأس إلى تغير هرموني يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب، بالإضافة إلى ضغوط الحياة العملية.



علاج جديد لاكتئاب الشتاء



قالت دكتورة فيليسيتي جيبونز، أستاذة مساعدة في علم النفس، إن ممارسة رياضة الملاكمة لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالنفس.



وأضافت جيبونز، أن الملاكمة تقوى الإحساس بالشعور بالثقة في الذات، وتقليل الشعور بالغضب والضيق، علاوة على فائدتها للصحة العقلية والنوم.



وأكد أحد المشاركين في الدراسة، أن الطاقة الهائلة المبذولة في التمارين تساعد فعليا في التخلص من التوتر والحفاظ على الرشاقة في الوقت ذاته.



- رفع الأثقال لكبار السن



أكدت دراسة أن كبار السن يستفيدون بشكل كبير من تمارين المقاومة ورفع الأثقال، لكنه تكون الحركة سبب أزمة يواجهها بعض العجزة، لذلك أجرى باحثون في جامعة دبلن دراسة أظهرت كيف يستفيدون من التدريبات هذه وتقوية عضلاتهم.



وهناك طرق معينة يمكن البدء بها بطريقة أفضل، فالتدريب يكون من 20 إلى 25 دقيقة، في أربعة أيام في الأسبوع في بالمنزل، مع التركيز على نظام غذائي عالي البروتين".



-النساء أكثر سعادة بعد الطلاق



أوضح باحثون بريطانيون أن السيدات يصبحن أكثر سعادة لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد الطلاق، لكنه ليس شرطًا أن تكون السعادة مرتبطة بانتهاء فترة الزواج، بل بشعورهن بالرضا والأمان أكثر من السابق، في حين أن للزواج مزاياه، إلا أنه كثيرًا ما ينسى البعض أن الأمر لا يرتبط بالزواج نفسه بل بشكل العلاقة وجودتها.



والعلاقات المليئة بالمشاكل والتعاسة يمكن أن تؤثر بالسلب على صحة الشريكين، ففي هذا الحالة يكون الطلاق الحل الأمثل في حين أن الاستمرار في العلاقة يمكن أن يزيد بحالات المرض والاكتئاب، لذلك على كل واحدة إدراك أنه محاولة انقاذ علاقة بائت بالفشل والشعور بعدم الراحة بها يكثر على المرأة وأطفالها سيفضل الجميع في أن يكون الطلاق أفضل.



- السمنة تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة



توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قصور فى وظائف القلب ويعانون من السمنة المفرطة قد يعيشون عمرا أطول، مقارنة بالأشخاص النحفاء خاصة الذين يتمتعون بمستويات أيضية صحية.



وتعد الدراسة – التي أجريت على أكثر من 3.500 مريض بفشل القلب – أحدث دراسة تنظر فيما يسمى ب"مفارقة البدانة"، حيث يشير المصطلح إلى نمط محير لاحظه الباحثون منذ سنوات، وهى أن المرضى البدناء المصابين بأمراض القلب يميلون إلى البقاء لفترة أطول من نظرائهم الذين يتمتعون بوزن طبيعى.



- حبوب منع الحمل تحمي من السرطان



كشفت دراسة أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل مجتمعة لديهن خطر أقل بنسبة 42٪ على الإصابة بسرطان المبيض.



ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكد العلماء وفقًا للدراسة، فأن موانع الحمل الهرمونية الحديثة أفضل في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان المبيض.



وأظهرت الدراسة، أن موانع الحمل الفموية تُقلل من خطر الإصابة بالسرطان أكثر من أي أنواع أخرى.



