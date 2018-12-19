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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:32 م

السيسي يستقبل أبناء الجالية المصرية في النمسا (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2442508

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، في ختام زيارته الرسمية لفيينا التي استمرت 4 أيام.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن المجموعة التي التقى بها الرئيس هم أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية أثناء سفرهم برا متوجهين من مدينة فيينا إلى مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة الرئيس إلى ألمانيا في شهر يونيو عام 2015.

وتحاور الرئيس السيسي مع الحضور من أبناء الجالية والتعرف على أوضاعهم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، ومن ثم يتعين العمل على تدعيم الروابط بينهم وبين ووطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التى تقوم بها الدولة لبناء المستقبل.

وتميز اللقاء بالود والترحاب الشديدين؛ حيث تم التقاط الصور الجماعية والفردية التذكارية مع الرئيس.

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