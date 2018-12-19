المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تعديل ‏موعد السفر لتشاد استعدادًا لمواجهة القطن فى إياب دور الـ٣٢ بالكونفيدرالية ‏الإفريقية، والمقررة فى الرابعة عصر الأحد المقبل، من اليوم الخميس إلى غد الجمعة.



على أن يخوض الفريق مرانًا خفيفًا يوم ‏الوصول، فيما يؤدى مرانه الرئيسى على ملعب المباراة السبت المقبل.‏



وطلب المدير الفنى إجراء كشف طبى شامل على لاعبى الفريق، قبل خوض منافسات الدور الثانى من بطولة الدورى، فى محاولة للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبيه، ومعرفة مدى حاجتهم إلى البرامج التدريبية المنفردة، لتجهيزهم بالشكل الأمثل، وتجنب إصابات العناصر الأساسية، فى ظل ضغط المنافسات فى الدور الثانى من الدورى، إضافة إلى بطولة الكونفيدرالية وانتهائها قبل انطلاق أمم إفريقيا ٢٠١٩، المقرر أن تقام فى يونيو المقبل.



من ناحية أخرى، أنهت إدارة الزمالك اتفاقا مع إدارة الإسماعيلى لضم باهر المحمدى، لاعب «الدراويش»، فى نهاية الموسم الجارى، وعرض مسئولو الأبيض دفع ١٥ مليون جنيه، بجانب انتقال اثنين من اللاعبين، مقابل الحصول على خدمات «المحمدى»، مع تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجارى، فى ظل رفض «الدراويش» التفريط فى أى لاعب، بعد نتائج الفريق السلبية مؤخرًا.

وينتظر الزمالك حسم مصير عبدالله السعيد، لاعب وسط أهلى جدة السعودى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد انتشار تقارير سعودية حول اعتزام الأهلى الاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل.

وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات بالسعيد، للتعرف على حقيقة رحيله عن الفريق، فيما أخبر اللاعب إدارة الزمالك بأنه مستمر مع الأهلى حتى الآن.