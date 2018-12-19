القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:21 م

يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار

يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار

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يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار
بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع تقام مباراة ربع نهائي كأس رابطة الاتحاد الإنجليزية أو كأس كاراباو يوم الأربعاء 19/12/2018، ويتصارع فريقى آرسنال وتوتنهام في ديربى شمال لندن على ملعب الإمارات، ويأمل آرسنال في تحقيق الفوز مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام كورة لايف باللقاء، بينما يسعى توتنهام لخطف بطاقة التأهل والانتصار في المباراة، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر hd بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام يوتيوب لايف.
يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار
بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام بدون تقطيع
مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام كورة اون لاين  يستضيف فريق آرسنال مباراة ربع النهائى أمام جاره فريق توتنهام في كأس الرابطة، ويأمل الجنارز في تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، كما يسعى لخطف الانتصار في الديربى اللندنى والتأهل لنصف النهائي، ويطمح آرسنال في استكمال مشواره في البطولة ومواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، يلا شوت الجديد | مشاهدة ارسنال وتوتنهام بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | يوتيوب | يلا شوت حصري HD
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يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار

 
بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام كورة اون لاين وكان آرسنال قد تأهل لدور ال8 بعدما أقصى فريق بلاكبول من دور ال16، وكان قد حقق الفوز في دور ال32 على فريق برينتفورد بنتيجة 3-1، ويذكر أن آرسنال قد تأهل في الدورى الأوروبى بصدارة مجموعته وأوقعته القرعة في مواجهة فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.
يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار
بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام كورة ستار
بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام يحل فريق توتنهام ضيفا على آرسنال في لقاء دور ال8 بكأس الرابطة الإنجليزية، ويطمح فريق السبيرز في تحقيق الفوز بديربى العاصمة، كما يأمل في خطف بطاقة التأهل والوصول لنصف النهائى، ويسعى توتنهام في إظها القوة البدنية للاعبين ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة وجميع البطولات التى يشارك بها.
يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار
ويذكر أن توتنهام قد بدء مشواره في دور ال32 بالفوز على فريق واتفورد بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفى دور ال16 نجح في إقصاء فريق وست هام يونايتد بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1، ويذكر أيضا أن توتهام قد نجح في التأهل وصيفا لمجموعته بدورى أبطال أوروبا وأوقعته القرعة لملاقاة بروسيا دورتمون في ذهاب دور ال16 .
يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار
بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام بين سبورت
تقام مباراة آرسنال وتوتنهام في ديربي لندن بدور ال8 في كأس الرابطة يوم الأربعاء 19/12/2018، وتنطلق المباراة في الساعة 21:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولي، وفى الساعة 19:45 بالتوقيت الدولي غرينتش.

ويسعى السبيرز لتعويض خسارته في الدوري أمام الجانرز 4-2 فى الاسبوع الماضي.
يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار
القنوات الناقلة لديربى لندن
تنقل قنوات بى ان سبورت أحداث مواجهة ديربى لندن بين آرسنال وتوتنهام في ربع نهائى كأس الرابطة، وتذيع قناة hd2 أحداث اللقاء بجانب استوديو تحليلى يضم كبار النجوم للتعليق على المباراة وتحليل أحداثها.
يلا شوت ... مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر كورة ستار

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