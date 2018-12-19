مصر تفوز بجائزة الدراسات المتميزة للمرأة العربية

فازت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، بالمركز الثاني "مكرر" لجوائز الدراسات المتميزة للمرأة العربية، وذلك عن "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015" التي أعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها في ختام فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية "التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" والذي استضافته سلطنة عمان يومى 18-19 ديسمبر 2018.، حيث تسلمت الجائزة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي.



وتم خلال الاحتفالية تكريم معدي الأوراق العلمية المشاركة في المؤتمر من بينها الأوراق العلمية المقدمة من مصر، حيث حصل كل من الدكتور أحمد زايد، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتور ماجد عثمان أعضاء المجلس على درع المنظمة.



وجاءت ورقة عمل الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومي للمرأة بعنوان "المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة: تجارب وخبرات ناجحة في تعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة".



في حين شاركت الدكتورة نسرين بغدادي عضو المجلس بورقة عمل بعنوان "الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، سياسات تمكين المرأة المصرية نموذجًا"، كما قدم الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس ورقة عمل تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة العربية".



يذكر أن أهم نتائج "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015"، أن التكلفة الاجمالية التي تتكبدها النساء وأسرهن فحسب بسبب العنف ما لا يقل عن 2 مليار و17 مليون جنيه مصري.