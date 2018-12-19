الاتحاد الألمانى يهاجم إنفانتينو.. ويطالب بالشفافية

هاجم رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الدولى "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، مطالبًا بالمزيد من الشفافية والمعلومات في ما يخص خطة إطلاق بطولتين جديدتين للأندية والمنتخبات الوطنية.



وقال راينهارد في مقابلة مع موقع "سبورتبوزر" الألمانى "مع عدم شفافيته (إنفانتينو) في هذه القضايا، يعزز الأحكام المسبقة على فيفا. لهذا السبب أصر مع زملائي فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم في مجلس «فيفا» على إنشاء فريق عمل، حيث سيتم وضع جميع المعلومات على الطاولة، لتحديد ما إذا كنا نحتاج بصدق إلى بطولات أخرى، وإذا كان الجواب بالإيجاب، كيف سيكون شكلها".



ويدفع إنفانتينو في سبيل تعديل صيغة مونديال الأندية واستحداث دوري للأمم، وتشمل طروحات الرئيس السويسري للفيفا رفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية من 7 إلى 24 وإقامتها مرة كل أربعة أعوام بدلًا من مرة سنويا، واستحداث دوري عالمي للأمم كل عامين، مع وعد بعائدات من مستثمرين لهاتين المسابقتين تصل إلى 25 مليار دولار على مدى 12 عامًا، وتوزيعها على الأندية والاتحادات القارية.



وأرجأ «فيفا» في أكتوبر الماضي اتخاذ أى قرار بشأن الطروحات الجديدة، وشكل لجنة تقوم بدارستها والتقدم بـ"اقتراحات ملموسة" من المتوقع أن تعرض أمام اجتماعه المقبل في مارس.



وأكد غريندل: "سأكون راضيًا إذا أطلق فيفا عملية مناقشة مفتوحة، وإذا كان اللاعبون الرئيسيون، أي الأندية والدوريات والاتحادات، منخرطة أكثر في المناقشات".



وانضم غريندل إلى رئيس الاتحاد الأوروبى للعبة السلوفينى ألكسندر تشيفيرين، الذي انتقد أوائل الشهر الحالي اقتراحات إنفانتينو، قائلًا في مؤتمر صحافي تلا اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد في دبلن "هذه قضية مطروحة للنقاش منذ مارس الماضي، منذ أن تلقينا اقتراحات غريبة من الفيفا"، مضيفا "ما زلنا نحاول الحصول على معلومات إضافية، ولم نتلق شيئا منها".



ولم يخف الاتحاد القاري معارضته للاقتراحات، لا سيما وأنها قد تشكل تهديدًا لمسابقتين ينظمهما: دوري أبطال أوروبا، ودوري الأمم للمنتخبات الذي تقام نسخته الأولى هذا الموسم.



وقال تشيفيرين "لا يزال لدينا الكثير من الصعوبات المتعلقة بهذين الاقتراحين"، لا سيما مونديال الأندية الذي سيتم "تمويله من صندوق (استثماري) لا نعرف شيئا عن أصوله أو الأشخاص الذين يدعمونه".



وأعرب رئيس "ويفا" عن أمله في الحصول على مزيد من المعلومات قبل الاجتماع المقبل للفيفا المقرر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

