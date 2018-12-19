القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
حوادث
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:20 م

ضبط مدير مصنع بلاستيك وراء تقليد علامات تجارية شهيرة بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2441633

تمكن رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بالبساتين، من ضبط "هانى.ف.م" 61 سنة، المدير المسئول بمصنع بلاستيك لخدمات الطباعة، لتقليده العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمصنع دون تصريح.

وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على كمية من الملصقات تحمل أسماء وماركات مختلفة، وبمواجهته اعترف بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

"مدبولي" يسحب الأعمال من شركة مقاولات بالعلمين الجديدة

عرفات: استقرار أسعار تذاكر خطي المترو الأول والثاني

"الداخلية" تسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

السيسى يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى الشركات المصرية والنمساوية

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

رحيل "مورينيو" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

ألبومات الصور

حملة "100 مليون صحة" تستهدف موظفى الأمن والقضاء بالمنوفية

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

أحمد فلوكس يرد على شائعة اعتناقه الدين المسيحى

رحيل "مورينيو" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

كشكول

"النيلي" يتابع انتظام الدراسة بمدرسة عبدالله بن مسعود الابتدائية بالضبعة

الجامعة البريطانية في مصر تكرم رئيسة الاتحاد الدولي لطب الأسنان

أسيوط الأزهرية تنظم ندوة حول " طرق الوقاية من أمراض الشتاء" بمعهد الغنايم

ننشر جداول امتحانات المدارس الصناعية تعليم مهني ببورسعيد

ننشر جدول امتحانات المدرسة الصناعية التكنولوجية ببورسعيد

الأمصار

بن راشد وبن زايد يهنئان زعيم "العين الإماراتي"

بعد ارتفاع أسعار المعيشة.. السعودية تراجع سياستها لخفض رسوم الأجانب

باريس سان جيرمان يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسي

مانشستر يونايتد يعلن عن مدربه الجديد ويتراجع عنه

بسبب ميثاق الهجرة.. رئيس الوزراء البلجيكي يترك منصبه

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"فيسبوك" يزيل المزيد من المحتويات ذات الصلة بجيش ميانمار

باحثان يوصيان بالحذر البالغ فى التعامل مع العدسات اللاصقة

إغلاق سجن عمره 200 عام وسط موسكو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎