ضبط مدير مصنع بلاستيك وراء تقليد علامات تجارية شهيرة بالبساتين

تمكن رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بالبساتين، من ضبط "هانى.ف.م" 61 سنة، المدير المسئول بمصنع بلاستيك لخدمات الطباعة، لتقليده العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمصنع دون تصريح.



وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على كمية من الملصقات تحمل أسماء وماركات مختلفة، وبمواجهته اعترف بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.