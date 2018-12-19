الليلة.. "100 يوم قبل الأربعين" على طاولة مكتبة الدقي

تقام بمكتبة الدقى الثقافية في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة لمناقشة رواية "100 يوم قبل الأربعين" للكاتب حسام باظة.



الرواية واقعية تتطرق إلى فكرة تأخر سن الزواج لدى الفتيات من خلال "ألفت" بطلة الرواية والتى تعمل بأحد البنوك بمصر وتنجح فى عملها إلا أن اقترابها من سن الأربعين بدون زواج يقلب حياتها رأسا على عقب لتدخل فى صراع نفسى، وتتوالى أحداث الرواية فى اتجاه الحل.



تدير الندوة الناقدة والقاصة منى ماهر، ويناقش العمل الكاتب عادل عبد الرازق والكاتب محمد سمير رجب، بحضور عدد من الكتاب والأدباء.

