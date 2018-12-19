بدء الموسم الشتوى في مصر

دق فصل الشتاء الأبواب، وبدأ موسمه فى مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالى للكرة الأرضية، تذكيرا بقرب حدوث لحظة الانقلاب الشمسى الشتوى، التى حددها علماء الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هذا العام فى الساعة العاشرة و٢٣ دقيقة مساء يوم بعد غد الجمعة.



وتأتى أهمية يوم الانقلاب الشتوى من انعكاس التدرج الضوئى ليلا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث يستحيل رؤية تحرك الشمس ببطء شديد لدرجة ظهورها ثابتة لتعود فى الاتجاه المعاكس، لأن ذلك يحدث فى جزء من الثانية.



والانقلاب الشتوي المعروف أيضا "بعيد منتصف الشتاء "، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، هو ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول مدة في ساعات الليل خلال العام، ويحدث هذا بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو ٥ر٢٣ درجة بالنسبة إلى مستوي مدارها حول الشمس، ومصطلح " انقلاب " يعنى الانتقال من فصل الخريف لفصل الشتاء، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي حول يوم 21 ديسمبر ٠



ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومى 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدى، وتكون أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوى فى نصف الكرة الشمالى والصيفى فى نصف الكرة الجنوبى معكوسة فى ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وفى يوم الانقلاب الشتوى يتأخر الفجر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقى، وسيلاحظ ظاهريا وكأن الشمس تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضعة أيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهرى باتجاه الشمال من جديد نتيجة حركة الأرض فى مدارها حول الشمس، حيث تبدأ بعد الانقلاب الشتوى زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع الليل بحدوث الاعتدال الربيعى حول يوم 20 مارس القادم ٠



وفى هذا السياق، قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن نصف الكرة الشمالى يتمتع خلال الانقلاب الشتوى بدرجة حرارة منخفضة وبليل أطول من النهار وأشعة شمس أكثر ميلا عن العمودى على سطح الأرض، فيما يستمر الليل فوق الدائرة القطبية الشمالية 24 ساعة لمدة 6 أشهر، مفسرا انخفاض درجة الحرارة خلال أشهر فصل الشتاء لسببين رئيسيين هما: طول الليل وقصر النهار، وسقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها، والأشعة المائلة تكون أقل حرارة من العمودية، لأنها تخترق مسافة أطول فى الجو مما يعرضها للكثير من الانعكاس على السحب والامتصاص بفعل غازات الجو بالإضافة إلى انتشارها على مساحة أكبر مما يقلل من شدتها، وقصر ساعات النهار يعنى وجود فرصة أقل لاكتساب الطاقة الحرارية من الشمس، والليل يعنى وقت أطول لفقدان الطاقة إلى الفضاء الخارجى بفعل إشعاع الأرض.



وتعد ظاهرة الانقلاب الشمسى الشتوى إيذانا ببدء طول ساعات النهار، وتحدث فى جميع أجزاء كوكب الأرض مرتين فى العام، بفارق زمنى مقداره 6 أشهر، وذلك ما بين 21 و23 ديسمبر فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، وخلال يومى 20 و21 يونيو فى نصفها الجنوبى، وترتبط تلك الظاهرة بالانقلاب الشمسى، حيث يميل أحد قطبى الأرض نحو الشمس فيكون القطب الآخر بعيدا عنها، وهنا يحدث ما يعرف بالانقلابين الشتوى والصيفى فى نصف الأرض الشمالى وتسمى هذه الظاهرة "انقلاب ديسمبر"، وفى نصف الكرة الجنوبى يطلق عليها اسم "انقلاب يونيو"، ويسمى الانقلابان بالانقلاب الشمسى.