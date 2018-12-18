القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:26 م

بث مباشر مباراة العين وريفر بليت كول كورة | بين سبورت | bein sports hd | يلا شوت | كورة ستار

بث مباشر مباراة العين وريفر بليت كول كورة | بين سبورت | bein sports hd | يلا شوت | كورة ستار

مشاهدة مباراة العين
مشاهدة مباراة العين بث مباشر
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بث مباشر مباراة العين وريفر بليت كول كورة | بين سبورت | bein sports hd | يلا شوت | كورة ستار

- هجوم ضاغط من ريفر بليت على مرمى خالد عيسى حارس العين والدفاع متراجع لتأمين المرمى 

- رفائيل سانتوس يقلب الطاولة على العين ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16

- ريفر بليت يدرك التعادل عن طريق رفائيل سانتوس في الدقيقة11 

- ريفر بليت يندفع بكل أسحلته نحو مرمى العين من أجل إدراك التعادل 

- الهدف الأول للعين عن طريق السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة 

- انطلاق المباراة وسط آمال كبيرة للزعيم الإماراتي وجماهيره الغفيرة 
وتقام مباراة ريفر بليت والعين عند الساعة 6:30 بتوقيت فلسطين ومصر، والساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي.

وينقل لقاء ريفر بليت والعين عبر قناة beIN SPORTS HD 1 حصريا.

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