الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:26 م
بث مباشر مباراة العين وريفر بليت كول كورة | بين سبورت | bein sports hd | يلا شوت | كورة ستار
بث مباشر مباراة العين وريفر بليت كول كورة | بين سبورت | bein sports hd | يلا شوت | كورة ستار
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بث مباشر مباراة العين وريفر بليت كول كورة | بين سبورت | bein sports hd | يلا شوت | كورة ستار
- هجوم ضاغط من ريفر بليت على مرمى خالد عيسى حارس العين والدفاع متراجع لتأمين المرمى
- رفائيل سانتوس يقلب الطاولة على العين ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16
- ريفر بليت يدرك التعادل عن طريق رفائيل سانتوس في الدقيقة11
- ريفر بليت يندفع بكل أسحلته نحو مرمى العين من أجل إدراك التعادل
- الهدف الأول للعين عن طريق السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة
- انطلاق المباراة وسط آمال كبيرة للزعيم الإماراتي وجماهيره الغفيرة
وتقام مباراة ريفر بليت والعين عند الساعة 6:30 بتوقيت فلسطين ومصر، والساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي.
وينقل لقاء ريفر بليت والعين عبر قناة beIN SPORTS HD 1 حصريا.
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