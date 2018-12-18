بوتين: روسيا قادرة على تصنيع صواريخ أرضية التمركز

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لن يصعب على روسيا القيام بأعمال البحث والتطوير لتصميم صواريخ أرضية التمركز ردا على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية " لدينا تقريبا كل شيء، لكن في حال حدث ما يحاولون تهويلنا به.. سيتعين علينا الرد بشكل مناسب، وفي حال وجود أنظمة صواريخ أرضية وجوية لدينا، لن يكون من الصعب علينا القيام بأعمال البحث والتطوير ووضعها على الأرض أذا دعت الضرورة"