مصرع طالب تحت عجلات قطار القناطر بالقليوبية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا، حيث لقى طالب مصرعه بعدما صدمه قطار متجه من القاهرة إلى القناطر، أثناء عبور المتوفي شريط السكة الحديد صدمه القطار، وجار نقل الجثة إلى مسشتفى القناطر العام لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد بوفاة طالب صدمه قطار على خط قليوب القناطر، وأثبتت التحريات أن المتوفى يدعى عبد الله حسين 25 سنة طالب جامعى، أثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه فى الحال.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.