محافظ الإسماعيلية يستعرض محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية

ترأس اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، جلسة الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان والتى عقدت بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، الرائد محمد عبد الله نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة، نشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالاسماعيلية، الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، مها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية لمحافظة الاسماعيلية لعام "2018 - 2019" والتى تتوافق مع الطبيعة الديموجرافية للمحافظة، كما تم استعراض إنجازات الربع السنوى للفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018، يأتي هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لمواجهة قضية الزيادة السكانية التى تلتهم كافة محاور التنمية وباعتبارها أحد أهم القضايا القومية.



وخلال الاجتماع، أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لا تدخر وسعًا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، باعتبار أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التى تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية ويتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.



وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية فى مناهضة ختان الأناث وتعديل خطة الأيام السكانية بالقرى.



وأشاد "عثمان" بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، وأكد أن ما تم تحققيه فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال العامين الماضيين وارتفاع مستوى الوعى لدى مواطنى المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى، يعد جيدًا.