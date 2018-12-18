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تكنولوجيا
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:55 ص

"جوجل" يشتري مقرا في نيويورك مساحته 1.7 مليون قدم بمليار دولار

جوجل
جوجل
أ ش أ
dostor.org/2439957

قال محرك البحث "جوجل" المملوك لشركة الفا بيت، إنه سيستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأوضح المحرك - فى منشور له على مدونته أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن المقر الجديد الذى تبلغ تكلفته مليار دولار، ومساحته 1.7 مليون قدم مربع، سوف يشمل العقارات المؤجرة فى شارع هدسون وشارع واشنطن، فيما تأمل جوجل الانتقال إلى المبنى بحلول عام 2022.

وتعكس خطوة جوجل للاستثمار خارج قاعدته الرئيسية خطط الشركات الكبرى الأخرى فى الولايات المتحدة مثل شركة أبل، التى قالت فى الآونة الأخيرة إنها ستنفق مليار دولار لبناء مقر جديد فى أوستن بولاية تكساس، بينما يؤكد الانتقال إلى الاستثمار فى العقارات الراقية فى منطقة مانهاتن، على الأهمية المتزايدة لنيويورك كمركز للابتكار وحضانة شركات التكنولوجيا.

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