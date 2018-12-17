مشاركة عربية واسعة فى الاجتماع الـ16 لمنظمة المرأة العربية فى عمان

ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في اجتماعه العادي السادس عشر الذي عقد، اليوم الاثنين، بمسقط عددا من المحاور التي تتصل بتمكين المرأة والنهوض بمساهماتها التنموية.



واستعرض المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي ترأسه الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسلطنة عمان حسبما - أفادت وكالة الانباء العمانية - مجموعة من بنود أعمال الاجتماع المدرجة ضمن مناقشاته، وأقرت الإدارة العامة لمنظمة المرأة العربية تسمية "أيام مسقط" لجميع فعاليات المنظمة خلال استضافة السلطنة لأعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية.



وتناول المجلس التنفيذي مؤشرات تنفيذ المبادرات المجتمعية للمنظمة كبرنامج المرأة العربية "الأمن والسلام"، والذي نظمته إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالمنظمة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة.



كما استعرض المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية التوصيات الصادرة من اللجنة الشبابية الدائمة بمنظمة المرأة العربية والمتعلقة بتوسيع عضوية اللجنة الاستشارية وتفعيل دور اللجنة في خطة عمل المنظمة المستقبلية إلى جانب الاهتمام بالتجارب المجيدة في مجالات تمكين المرأة مع أهمية متابعة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة.



وشهد اجتماع المجلس التنفيذي السادس عشر لمنظمة المرأة العربية مشاركة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة المرأة العربية وهي سلطنة عمان ومصر ولبنان والعراق والغرب وموريتانيا إضافة إلى الجزائر وتونس والأردن واليمن وليبيا وفلسطين إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية كجامعة الدول العربية.



وأوضحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان خلال كلمتها بالاجتماع أهمية تنفيذ مبادرات مشتركة تختص بتعظيم العائد الاجتماعي للمشاريع وتجويد مبادرات التمكين النسائي مع تعزيز المشاريع والبرامج الرائدة في مجالات الوعي المجتمعي.



ومن جانبها أشارت وزيرة المرأة والأسرة بتونس ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية نزيهة بنت الطيب العبيدي إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة بما يثري العمل الإقليمي المشترك.



تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يتشكل من ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة وتكون رئاسته لمدة عام واحد بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعتمد في جامعة الدول العربية وتعقد اجتماعات المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل عام بدعوة من رئيسته.