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الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:12 م

الأمم المتحدة تدعو لتقديم 350 مليون دولار للفلسطينيين في 2019

جيمي ماكجولدريك
جيمي ماكجولدريك
وكالات
dostor.org/2438994

أطلقت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، خطة للاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية للعام المقبل، بقيمة 350 مليون دولار.

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكجولدريك، في بيان، إن "الوضع الإنساني للفلسطينيين مستمر في التدهور، ما يحول بينهم وبين الحصول على الرعاية الصحية والمياه النظيفة والوصول إلى سُبل العيش، من جملة احتياجات أخرى".

وحسب البيان، تناشد خطة الاستجابة الإنسانية تأمين 350 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي لـ1.4 مليون فلسطيني، جرى تحديدهم على أنهم في حاجة ماسة إلى التدخلات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال ماكجولدريك: "تواجه الجهات الإنسانية الفاعلة تحديات لم يسبق لها مثيل، بما فيها مستويات متدنية غير مسبوقة في التمويل، وارتفاع في حدة الهجمات التي تستهدف نزع الصفة الشرعية عن العمل الإنساني".

وأضاف أن "خطة هذا العام تنطوي على نهج جديد، يعكس ما نستطيع أن ننجزه على أرض الواقع في هذا السياق الذي يشهد قيودا جمة".

وحسب البيان، تشمل خطة العام 2019 ما مجموعه 203 مشروعات ستنفذها 88 منظمة، من بينها 38 منظمة محلية، و37 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، وتستهدف نحو 77% من الأموال المطلوبة في قطاع غزة.

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