غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.



وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

