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اقتصاد
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:23 ص

4 تريليونات دولار حجم تجارة السلع في الصين خلال 11 شهرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2438602

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن التجارة الخارجية للصين شهدت نموا سريعا في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 1ر11% على أساس سنوي لتصل إلى27.88 تريليون يوان (حوالي 4 تريليونات دولار) خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام.

وذكرت الوزارة - في تقرير نشرته اليوم - أن الصادرات زات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.9تريليون يوان ( 2.15 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما نمت الواردات بنسبة 14.6% لتصل إلى 12.96 تريليون يوان ( 1.85تريليون دولار)، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.96 تريليون يوان (281 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد الصينى يشهد حاليا العديد من الظروف المواتية للحفاظ على نمو متوسط الارتفاع والتحرك نحو مستوى متوسط إلى مرتفع، ما يضع أساسا صلبا لتنمية التجارة الخارجية.

وتابعت أن أساسيات التنمية الاقتصادية في الصين ظلت ثابتة وإيجابية خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2018، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين زيادة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، ما يعد أعلى من هدف الحكومة البالغ 6.5%.

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