القاهرة : الإثنين 17 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
فن
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 07:18 ص

محمد منير ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "طاق طاقية"

محمد منير
محمد منير
منار إبراهيم
dostor.org/2438531

انضم الكينج محمد منير لقائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتويب"، وذلك بأحدث أغنياته "طاق طاقية" التي حققت 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها.

وفي نفس السياق؛ طرح محمد منير أحدث أغنياته بعنوان "لو باقي في عمري" مساء أمس الأحد، من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "وطن" وذلك على إحدى شركات المحمول التي تعاقد معها "الكينج" لترويج ألبومه الجديد.

كان "منير" طرح أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية بعنوان "طاق طاقية"، وحققت نسبة استماع كبيرة في الساعات الأولى من طرحها، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم.


اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أكثر من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أكثر من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أكثر من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ 3 شهر

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

تجميد الحسابات المصرفية لرئيس المالديف السابق عبد الله يمين

ترامب يرفض المثول أمام مولر.. ومحاميه: "على جثتى"

عاجل.. انقلاب سيارتين نقل من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام

تجدد انفجار بركان جبل سوبوتان بوسط إندونيسيا

ads
الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

ألبومات الصور

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

رانيا يوسف بزي برتقالي في جلسة تصوير جديدة (صور)

شاي العصاري

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - بث مباشر

الأكثر قراءة

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018

بالصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

صيدلى ينهى حياة زوجته: واجهته برسائل جنسية فأطلق النار عليها

كشكول

نهاية سرطان الكبد على أيدي فريق بحثي بعلوم المنوفية

السويس الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادات

كلية البنات الإسلامية تكشف عن مواعيد الامتحانات العملى والشفوى

3 تعليمات جديدة لمعلمى الحاسب الألى قبل امتحانات المعاهد الأزهرية

الأمين المساعد لجامعة الأزهر يتفقد مدن الزقازيق للطالبات

الأمصار

رئيس الوزراء التونسي: سنثأر للغزالي

سيدة تتصل بالشرطة لإيصال نجلها إلى المدرسة

تعرف على أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011 "صور"

وزير الخارجية السعودي يوجه ريالة للبحرين في عيدها القومي

مظاهرات عارمة تجتاح المجر تحت عنوان عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

دراسة: طول فترة الرضاعة تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

"المعالج الذئب" بقبضة الشرطة.. اعتدى جنسيا على 300 امرأة

هدية صينية سخية لمتحف أمريكى

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

أضرار صحية للزميل الوقح

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎