محمد منير ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "طاق طاقية"

انضم الكينج محمد منير لقائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتويب"، وذلك بأحدث أغنياته "طاق طاقية" التي حققت 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها.



وفي نفس السياق؛ طرح محمد منير أحدث أغنياته بعنوان "لو باقي في عمري" مساء أمس الأحد، من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "وطن" وذلك على إحدى شركات المحمول التي تعاقد معها "الكينج" لترويج ألبومه الجديد.



كان "منير" طرح أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية بعنوان "طاق طاقية"، وحققت نسبة استماع كبيرة في الساعات الأولى من طرحها، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم.



