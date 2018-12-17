"بداية بدايتك" لـ آمال ماهر تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة.. فيديو

اقتربت المطربة آمال ماهر من تحقيق الـ3 ملايين مشاهدة بأحدث أغنياتها "بداية بدايتك"، خلال أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ تمهيدًا للإفراج عن ألبوم "أصل الإحساس" المقرر طرحه بالأسواق نهاية الشهر الجاري بمناسبة العام الجديد.



والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان ياسر ماجد، وتوزيع طارق مدكور، ومن المقرر أن تطرح ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.



يذكر أن أخر ألبوم لآمال ماهر كان "ولاد النهاردة"، والذي تم طرحه خلال عام 2015، كما ضم عشر أغنيات أشهرهم "سكة السلامة".



