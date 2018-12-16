الباز عن حديث "لا يؤخذ مسلم بكافر": ينافي مبادئ الإسلام في المساواة

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، نشر خبر بعنوان "الأنبا مكاريوس يترأس وقفة للصلاة بالشوارع من أجل أقباط مصر"، على أحد المواقع القبطية، مشيرًا إلى أن العنوان يحمل نوعًا من اللبس.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الاعتداءات على الكنائس تتم بواسطة فئة نعاني منها جميعًا، معلقًا: "مش هينفع جرائم مهما كانت كبيرة تؤدي أن البلد تدخل في توتر طائقي.. ومشهد توتير البلد والنفخ في الفتنة الطائفية مش هتنفع".

وعن الحديث النبوي "لا يؤخذ مسلم بكافر"، قال: "اللي بيقولوا كدة في الفقه غلط، ولو طلعت هيئة كبار العلماء وقالت الحديث صحيح هقولهم غلط، لأنه ينافي الإنسانية ومبادئ الإسلام في المساواة".

وعن حادث اعتداء رقيب شرطة على كنيسة بالمنيا، قال: "يا جماعة في جريمة والجريمة أمام النيابة ونسيب النيابة تشتغل والقانون يطبق على الجميع.. اتقوا ربنا في البلد وبلاش نغير كلام ونأجج الفتنة".