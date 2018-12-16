بث مباشر | مباراة ليفربول ونابولي اليوم يوتيوب

يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الأول، ليفربول الإنجليزي في مواجهة مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك في قمة قوية للغاية، من أجل هدف وحيد وهو الإنتصار، فمن سيظفر بالثلاث نقاط اليوم، الريدز بقيادة محمد صلاح، يأملوا في إستعادة الصدارة من جديد، بعدما خطفها السيتي، بالفوز علي حساب نادي إيفرتون بثلاثية، ويأمل في الفوز علي حساب نادي الشياطين الحمر، من أجل العودة للتصدر من جديد، بينما يأمل اليونايتد في تحقيق إنتصار من أجل عودة الروح والمعنويات من جديد، ولكن قسم كبير من الجماهير تري أن الهزيمة أفضل لها، لأنها لن تساعد الغريم التقليدي، السيتي في الوصول للقمة.



تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

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