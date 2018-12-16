القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:32 م

كورة لايف Liverpool محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

كورة لايف Liverpool محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

كورة لايف Liverpool
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كورة لايف Liverpool محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت
في مباراة قوية ومواجهة نارية يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول ومانشستر يونايتد ،ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ستنقل شبكات “بي إن سبورت” القطرية البث المباشر للمباراة بشكل حصري وتحديداً على قناة “HD2” .
كورة لايف Liverpool محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت
وستكون المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت سوريا ومصر والسابعة بتوقيت السعودية، حيث سيتواجه الفريقان على ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول.

وقررت شبكات “بي إن سبورت” إسناد مهمة التعليق على مباراة ليفربول وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.
كورة لايف Liverpool محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

ويأتي نادي ليفربول في المركز الثاني على قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويتطلع لتحقيق فوزه السادس والحفاظ على سجله خالي من الهزائم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من 16 مباراة.

ونجح الفريقان في الوصول إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بقيادة المدربين يورغن كلوب وجوزيه مورينيو.
كورة لايف Liverpool محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

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