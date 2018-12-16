القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:24 م

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع

ONAIR مشاهدة مباراة
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ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع
وتنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع
ويدخل فريق ليفربول الانجليزي مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد رود”، فى قمة الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وفيما يلي أرقام ليفربول ضد مانشستر يونايتد:

– خسر ليفربول 67 مباراة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من ضد أي فريق آخر في تاريخ هذه البطولة.

– آخر ثلاث مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي انتهت بالتعادل للمرة الثانية بعد فبراير 1921 .

– لم يفز ليفربول في آخر 8 مباريات لعبها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث خسر خمس مرات وتعادل في ثلاث.

– لم يخسر ليفربول في آخر 17 مباراة لعبها بالبريمييرليج، أطول سلسلة له في المنافسة منذ عام 1990 بـ 23 انتصار.

– محمد صلاح خاض بقميص الريدز ثلاث مباريات ضد مانشستر يونايتد لم يسجل أي أهداف في مرمى الشياطين الحمر.

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع
وحقق محمد صلاح نجاحًا فرديًا جديدًا الجمعة الماضية وتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقى عن عام 2018 من BBC ليعيد إنجازا حققه قبل 12 شهرًا تقديرًا للعمل الكبير الذى يقدمه، لكن مهاجم ليفربول أكد رغبته فى التتويج بالبطولات مع ناديه هذا الموسم، وفقا لما نشره موقع ليفربول.

وقال صلاح، أشعر بإحساس رائع، وأتمنى الفوز بهذه الجائزة مرة جديدة خلال العام المقبل! من الرائع التتويج بنفس الجائزة مرتين على التوالي، أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، وأريد التتويج بشيء ما مع ليفربول والجميع متشوق لذلك، أنا أدفع نفسي كل يوم لتحقيق النجاح ومساعدة الفريق على حصد الألقاب، الجميع يريد التتويج بلقب هذا الموسم وسنحاول القيام بذلك.

صلاح سجل 13 هدفًا خلال الموسم الجارى آخرها هدف فوز الريدز فى مرمى نابولي الثلاثاء فى المباراة التى انتهت بفوز الريدز وصعوده لدور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع
المباراة: ليفربول X مانشستر يونايتد

الملعب: ملعب أنفيلد

الموعد: اليوم الأحد الموافق 16-12-2018 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة: قناة beIN Sports HD2
ONAIR مشاهدة مباراة ليفربول (Anfield) بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد  BEIN SPORT لايف مجانا بدون تقطيع

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