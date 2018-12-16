توسيع مستوطنة جنوب الخليل

شرع مستوطنون اليوم؛ الأحد، بتوسيع مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية فيما نفذت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي أعمال تصوير لمدرسة الصمود والتحدي 11 ومنزل مواطن بالمكان.



وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور - في تصريح له اليوم؛ الأحد، أن أعمال التوسعة تجري في مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي المواطنين في خلة أم العرايس شرق بلدة يطا.



وفي سياق متصل.. صورت "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة "الصمود والتحدي 11"، ومنزل المواطن صلاح علي جابر الدبابسة المنشأ حديثا في المكان.

