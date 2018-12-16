السيسى يصل إلى فيينا للمشاركة في منتدى "إفريقيا – أوروبا"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يشارك خلالها في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسى عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والبحث العلمي والنقل والسكك الحديدية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



ويلقى الرئيس السيسى كلمة أمام منتدى إفريقيا أوروبا تركز على رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في القارة الأفريقية.



ومن المقرر أن يتم على هامش المنتدى عقد عدد من الموائد المستديرة تتناول قضايا التعاون الإفريقي الأوروبي في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، وعوائق التعاون الإفريقي الأوروبي، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاستثمار في المشروعات الجديدة وربط المدن وتعبئة التمويل لمواجهة تغيرات المناخ بإفريقيا والوصول إلى الطاقة المستدامة والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى سبل تسريع التجارة الإلكترونية في إفريقيا والاتصالات بالقارة.

ويجرى الزعماء المشاركون في المنتدى حوارا عالى المستوى تحت عنوان (التعاون في العصر الرقمي) يتعلق بالتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.