الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مواطنًا بينهم 4 أطفال

قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا، بمختلف مدن رام الله والخليل، نقلا عن وكالة وفا الفلسطينية.



أكدت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال مدينة الخليل وداهمت عدة أحياء من مدينة الخليل، فجر اليوم؛ حيث اعتقلت أربعة أطفال، وهم: محمد ناصر محفوظ (14 عاما)، وجبرائيل البدوي، وقصي خضر البدوي، ووسام الطيطي.



كما داهمت تلك القوات عدة أحياء من مدينة الخليل، وبلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منزل إبراهيم النجار، وفي بلدة حلحول شمالا فتشت منزل المواطن يوسف البابا.



وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات، ومخيمات محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفتشت المركبات، ودققت في هويات المواطنين.



كما اعتقلت 7 مواطنين من عدة قرى وبلدات في مدينة رام الله، بينهم شيخ ضرير وأسير محرر.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من بلدة كوبر، وهم: أصيل وليد البرغوثي، وإيهاب منير البرغوثي، ومعتصم منير البرغوثي، كما اعتقلت الشيخ الضرير علي حنون، والأسير المحرر ماهر شريتح من المزرعة الغربية، وخالد أحمد قعد من أبو قش، ورشاد كراجة من صفا.



وأضافت المصادر، إلى أن تلك القوات داهمت منزل المواطن خالد نوابيت في رام الله، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.