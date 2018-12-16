"اوعى تصدق".. لقاء تثقيفى لشباب الغربية اليوم

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأحد، لقاء تثقيفيًا وتوعويًا بقاعة مؤتمرات المديرية، حول أهمية الأمن القومي وحمايته بمواجهة الشائعات، تحت عنوان "أوعى تصدق"؛ وذلك بمشاركة 200 طليع وطليعة من برلمان طلائع المحافظة وبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية.



وتقام فعاليات اللقاء بحضور اللواء ناجي شهود، نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والشيخ محفوظ المداح، مدير عام الوعظ بمنطقة الغربية الأزهرية، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعلي الراعي، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن عقبه، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ويسري الديب، مدير عام البرلمان والتعليم المدني.



ويأتى اللقاء فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بأهمية الأمن القومي المصري، وتأهيل جيل لديه الوعي والقدرة على حماية أمن الوطن والتصدي للشائعات التي تفتعلها قوى الشر لنشر حالة من الإحباط والسلبية واليأس داخل نفوس المواطنين لإفشال الدولة، وإنهاك قواها، وإضعافها، لإعاقتها عن التقدم والتنمية.