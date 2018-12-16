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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:29 ص

تحطم طائرة إسعاف فى البرتغال ومخاوف من مقتل طاقمها

تحطم طائرة إسعاف
وكالات
dostor.org/2437198

قالت هيئة الطوارئ البرتغالية (آي.إن.ئي.إم) إن طائرة هليكوبتر طبية تحطمت في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو ثاني أكبر مدن البرتغال وهناك مخاوف أن يكون كل من كانوا على متنها وعددهم أربعة قد لقوا حتفهم.

وقالت محطة (أر.تي.بي) الرسمية وصحيفة كوريو دو مانها إن الطائرة تحطمت مما أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها.

وقالت هيئة (آي.إن.ئي.إم) إن عملية إنقاذ تجري ولكن لم يعثر على الطائرة بعد.

وفُقدت الطائرة في نحو الساعة 6.30 مساء السبت بعد نقل مريض عمره 76 عاما كان مصابا بمشكلات في القلب إلى مستشفى في بورتو.

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