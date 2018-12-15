"الطريق إلى المستقبل".. فيلم تسجيلى عن المشروعات الجديدة (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، بالجبل الأصفر بالخانكة فيلمًا تسجيليًا، بعنوان "الطريق إلى المستقبل" عن المشروعات الجديدة، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.



وافتتح الرئيس السيسى، اليوم السبت، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.



ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام، وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.