بث مباشر مباراة الترجي والعين الان الشوط الثاني - goal- جول العرب
بث مباشر مباراة الترجي والعين الان الشوط الثاني - goal- جول العرب
البث المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي والعين الإماراتي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.
البث المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي والعين الإماراتي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.
60: بندر الأحبابي يسجل الهدف الثالث للعين (3-صفر)
58: البرازيلي كايو يهدر فرصة الهدف الثالث
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم العين على الترجي 2-صفر
24: رأسية الخنيسي على القائم
22: كرة الشعلالي على العارضة
19: تصويبة رائعة من بندر الأحبابي أبعدها حارس الترجي معز بن شريفية بصعوبة
16: الشحات بطريقة فنية يسجل الهدف الثاني للفريق الإماراتي (2-صفر)
13: الإيفواري كوليبالي كان قريباً من ادراك التعادل للترجي
11: الشحات مصدر ازعاج دائم لحصون الترجي
2: الهدف الأول لفريق العين الإماراتي، رأسية محكمة من اللاعب محمد أحمد (1-صفر)
1: رأسية الدولي المصري حسين الشحات على القائم
بداية المباراة في ستاد هزاع بن زايد
التشكيلة الأساسية للفريقين:
المباراة بقيادة الحكم الأميركي: جاير أنتونيو ماروفو