بايرن ميونخ يفوز على هانوفر برباعية نظيفة في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ انتصارا كبيرا على مضيفه هانوفر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب "أود أرينا"، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.



سجل رباعية بايرن كل من جوشوا كيميتش، دافيد ألابا، سيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق 2، 29، 53 و62 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 30 نقطة؛ ليواصل احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب فرق "البوندسليجا".. بينما توقف هانوفر عند 10 نقاط ليهبط للمركز الأخير.



وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة، فاز شتوتجارت على ضيفه هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف؛ ليصبح رصيد شتوتجارت 14 نقطة في المركز الـ15،وتجمد رصيد هيرتا برلين عند 23 نقطة في المركز السابع.



كما فاز فريق فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورج بهدفين نظيفين؛ ليرتفع رصيد فريق دوسلدورف إلى 12 نقطة في المركز الـ 16.. بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 17 نقطة في المركز الـ12.



فيما تعادل أوجسبورج مع ضيفه شالكه (11)؛ ليحصد كل فريق نقطة ويصبح رصيد شالكه 15 نقطة في المركز الـ13.. كما ارتفع رصيد أوجسبورج إلى 14 نقطة في المركز الـ14.. بينما تعادل هوفنهايم مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ سلبيا؛ ليصبح رصيد مونشنجلادباخ 30 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن بايرن ميونخ.. كما أصبح رصيد هوفنهايم 23 نقطة في المركز السادس.

