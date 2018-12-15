ليفربول يدافع عن صدارة «البريميرليج» فى قمة إنجليزية أمام اليونايتد

يخوض فريق ليفربول الإنجليزى، بقيادة الفرعون المصرى محمد صلاح، اختبارًا هو الأول بعد انفراده بالقمة، عندما يواجه مانشستر يونايتد، فى السادسة مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ١٧ للدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، ويحتل ليفربول الصدارة برصيد ٤٢ نقطة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد ٢٦ نقطة.



ليفربول هو الفريق الوحيد الذى لم يتعرض للهزيمة فى الدورى، وفاز فى ١٣ مباراة وتعادل فى ٣، ورغم فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن اليونايتد لم يخسر فى آخر ٤ مباريات خاضها أمام «الليفر» على ملعبه «أنفيلد»، ولم تهتز شباكه فى آخر ٣ مباريات، بينما يسعى الـ«مو» مع رفاقه، للاحتفاظ بصدارة الفريق، وتأكيد لقب هداف البريميرليج، إذ لا يزال متساويا مع الجابونى بيير أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد ١٠ أهداف لكل منهما.



من جانبه أكد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على ليفربول، وأنه يتمنى أن يمتلك لاعبوه نفس رغبته وطموحه، قائلًا «نعرف أننا سنلعب أمام المتصدر، وأمام فريق صاحب مستوى عالٍ، لكننا نملك الجودة ولدينا إمكانيات جيدة رغم المشاكل التى نواجهها».



وضمن مباريات الأسبوع، يحل فريق أرسنال «الخامس برصيد ٣٤ نقطة»، ضيفا على ساوثهامبتون «قبل الأخير برصيد ٩ نقاط»، فى الثالثة والنصف عصر اليوم، ولم يخسر الأرسنال فى ١٤ مباراة متتالية له فى الدورى، بينما فشل مضيفه فى تحقيق الفوز فى آخر ١٢ مباراة.



وفى التوقيت نفسه، يسعى تشيلسى «الرابع برصيد ٣٤ نقطة»، لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتى، الأسبوع الماضى، عندما يحل ضيفا على برايتون «الثالث عشر برصيد ٢١ نقطة».



ويشهد الدورى الإسبانى، ضمن مباريات الأسبوع الـ١٦، لقاء برشلونة الذى يدافع عن صدارته، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، أمام مضيفه ليفانتى، بملعب سيوتات دى فالنسيا، بعد استعادة البارسا الصدارة، الأسبوع الماضى، بفوزه على فريق إسبانيول، ليرتفع رصيده إلى ٣١ نقطة، متقدما بفارق ٣ نقاط عن إشبيليه، الذى يواجه جيرونا فى الواحدة ظهرًا.



وتلقى الجهاز الفنى لـ«البلوجرانا» أنباء سارة بعد مشاركة مالكوم البرازيلى فى التدريبات، لأول مرة منذ إصابته، فضلًا عن جاهزية المدافع جيرارد بيكيه لمباراة الليلة.