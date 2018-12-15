الصين أكبر سوق لصادرات ناميبيا

أعلنت وكالة الإحصاء فى ناميبيا أن الصين تقدمت على جنوب أفريقيا لتصبح أكبر سوق لصادرات المنتجات الناميبية.



وأظهرت إحصائيات الوكالة أن نسبة صادرات ناميبيا إلى الصين بلغت 18.3% من إجمالى الصادرات خلال فترة الربع الأول من عام 2018، وجاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى، حيث بلغت نسبة الصادرات إليها 18% وتليها بلجيكا وبلغت نسبة الصادرات إليها 13%، بينما استوعبت بوتسوانا 10% من صادرات نامبيا، فى حين بلغت النسبة التى حصلت عليها إيطاليا ثمانية فى المائة من إجمالى الصادرات الناميبية.



وأضافت وكالة الإحصاء أن ناميبيا تصدر المواد الخام والمعادن اللافلزية والمنتجات المائية وجلود الفراء والمنتجات الجلدية إلى الصين، بينما تستورد منتجات المنسوجات والأثاث والآلات والأدوات الكهربية.مشيرة إلى أن اقتصاد ناميبيا يعتمد فى الغالب على الواردات من جنوب أفريقيا وجزر البهاما وزامبيا والصين وبوتسوانا، حيث تبلغ نسبة الواردات من هذه الدول 78% من إجمالى واردات ناميبيا.



ولفتت إلى زيادة قيمة العجز التجارى فى ناميبيا إلى ما يعادل 601 مليون دولار أمريكي خلال فترة الربع الأول من عام 2018، مقابل 355 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.