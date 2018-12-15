تقرير: أستراليا ستعترف "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل

ذكرت القناة الإسرائيلية "العاشرة"، عن أن أستراليا سوف تعترف بالقدس الغربية فقط، عاصمة لإسرائيل، فيما تعتبر أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.



ووفقًا للقناة، فإن صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية، قالت: "إنه بعد شهرين من المناقشات الداخلية في الأوساط السياسية داخل أستراليا، فإنه سوف يعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم السبت إن أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وتؤكد أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية ".



ووفق التقرير، لن تقوم أستراليا في المرحلة الحالية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ومن المتوقع أن يعلن موريسون دعمه لحل الدولتين.



وتعرضت أستراليا لضغوط دولية كبيرة، وخاصة من ماليزيا وإندونيسيا، عقب تلويحها بالاعتراف بالقدس الكبرى عاصمة موحدة لإسرائيل، حيث أعربت الدول عن أسفها من قرار أستراليا، معلنة أنها ستقطع كافة الاتفاقات التجارية وستضر بالعلاقات بين أستراليا ودولٍ عدة.



وحذرت السلطات الأسترالية، صباح أمس الجمعة، مواطنيها في إندونيسيا –ذات الغالبية المسلمة-، من أي مشادات مع المواطنين الإندونيسيين، وخاصة في ظل تحذير إندونيسيا التي تعبر قبلة السياح الأستراليين، من اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وتسعى إسرائيل إلى ترغيب الدول لنقل سفاراتها إلى القدس، عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلًا القرارات الدولية التي تدعم حل الدولتين، ما حدا بدول كبيرة إلى غض الطرف عن إعلان ترامب وعدم التعامل معه.