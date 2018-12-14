حريق هائل فى حقل بترول برأس سدر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

قال الفنان أيمن عزب، إنه كان قريبًا من الراحل حسن كامي خلال الفترة الماضية، ومدركًا لما يجيش في صدره من حزن على تجاهله من قبل العاملين في الوسط الفني. وأضاف في تصريحات صحفية، أن "كامي" كان ممثلًا ...