حريق هائل فى حقل بترول برأس سدر
نشب حريق هائل، منذ قليل، نتيجة انفجار بإحدى أجهزة الحفر التابعة لشركة خدمات بترولية حاصلة على عقد خدمات من الشركة العامة للبترول بحقول عسل برأس سدر في جنوب سيناء، وتم تطويق المنطقة بالكامل وغلق طريق شرم الشيخ.
ويتابع حاليا وزير البترول المهندس طارق الملا، والدكتور محسن النوبى، رئيس الشركة العامة، تداعيات الحريق من داخل غرفة العمليات بمقر الشركة بمدينة نصر.
وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن عددًا من قيادات وزارة البترول والهيئة العامة للبترول توجهوا إلى موقع الانفجار.
وسنوافيكم بالتفاصيل عقب تحديد ملابسات الانفجار.