اليونيدو: مركز خدمات المستثمرين يعمل وفق أفضل المعايير الدولية

زار لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، صباح اليوم الجمعة، مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تلبية لدعوة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك قبل التوجه لزيارة محور تنمية قناة السويس.



وذكرت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات لممثلي المؤسسات الدولية إلي المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.



وأشاد مدير اليونيدو بما يضمه مركز خدمات المستثمرين، من اجراءات لتسهيل كافة الخدمات للمستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.



وقامت جيهان البرى، رئيسة خدمة البريميير بمركز خدمات المستثمرين، باستعراض الخدمات التي يقدمها المركز، والذى تم تأسيسه على أحدث النظم العالمية، للتسهيل على المستثمرين، فى إصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات، حيث يضم المركز ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، مما ساهم في تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، في خطوتين: تقديم المستندات، وتوقيع محضر توثيق عقد الشركة واستلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية.



واستمع مدير اليونيدو، إلى شرح حول خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة، وتضم قائمة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا، وتتضمن الشرح عرض جذاب البيانات بأشكال مختلفة عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو، ويحتوي موقع الخريطة أيضا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرصا استثمارية متنوعة من كافة القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشائها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية.



وكانت الدكتورة سحر نصر، التقت لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أمس، وناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة "اليونيدو"، خاصة فى المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة، مما يساهم فى تحقيق التنمية في مصر، وعلى رأسها البنية الأساسية.



وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن القيادة السياسية تضع أولوية لتطوير البنية الاساسية فى مصر نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.