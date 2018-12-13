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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:32 م

بعد لقائها السيسي.. لحظة استلام السائقة نحمده لـ"الميكروباص" (فيديو)

بعد لقائها السيسي..
dostor.org/2434885

حصل موقع جريدة "الدستور"، على مقطع فيديو للحظة تسلم السائقة "نحمده" لـ"الميكروباص" الذي طلبته من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال تفقده عدد من المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وأعربت "نحمده"، عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي، قائلة: "كنت بحلم أقابلك"، فرد "السيسي": "ربنا يديكي الصحة، عندك أولاد"، فقالت "نحمده": "عندي 4"، مضيفة: "أنا بشتغل 10 ساعات".

وعلق "السيسي": "عايزة أي حاجة"، فردت "نحمده": "عايزة أجيب ميكروباص يكون ليا وأجيبه بالقسط من شغلي"، فعقب "السيسي": "عيني".

وقد التقت الست نحمده بالرئيس السيسي صدفة خلال تفقده عدد من المشروعات القومية اليوم، وكانت "نحمده" في عملها اليومي على ميكرباص.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد صباح اليوم، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.

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